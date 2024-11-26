Учёный разнёс страх перед «‎химией» на примере смертельного вещества, которое мы пьём каждый день

Многие люди боятся всего химического и часто воспринимают различные сложные термины как что-то опасное. В связи с этим даже появился такой страх, как хемофобия. Как с этим бороться, объяснил кандидат химических наук Георгий Шахгильдян в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Каждый день мы пьём смертельно опасный дигидрогена монооксид! Звучит пугающе, правда? Особенно если добавить, что это вещество может вызывать коррозию металлов, используется в ядерных реакторах и способствует эрозии почв. И все это правда! Ведь «дигидрогена монооксид» — это просто замысловатое название обычной воды (H2O)», — пошутил учёный.

Он отметил, что в первую очередь хемофобия возникла из-за катастроф XX века, когда человечество ещё не знало всех последствий химических экспериментов. Однако с тех пор многое изменилось, и современная химическая продукция проходит тщательный контроль в соответствии с жёсткими стандартами.

Также хемофобию активно подпитывают медиа и маркетинг, которые вбивают в головы людей, что продукция «без консервантов» самая лучшая. Но, по словам учёного, тот же самый бекон, будь он без нитрита натрия, был бы источником опасных бактерий ещё до того, как попадёт на полки магазинов.

Специалист напомнил, что весь мир состоит из химических соединений, а сам человек —«сложнейший химический реактор». Шахгильдян считает лучшим способом борьбы с хемофобией популяризацию химии и образование людей. По мнению учёного, надо повышать престижность работы химиков и делать этот предмет интересным для изучения.