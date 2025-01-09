«Уже не надо»: Экс-невеста убитого в Грузии россиянина раскрыла его пророческие слова

Убитый в Грузии тульский предприниматель Виктор Соловьёв незадолго до смерти говорил пророческие слова. Об этом рассказала его бывшая невеста Анастасия в интервью aif.ru.

«Я пересматриваю видео, где он пел песню: «Ещё чуть-чуть и прямо в рай» ... И как-то иначе теперь смотришь на всё это. Когда мы говорили о детях, он отвечал, что ему это «уже не надо, в этом уже нет смысла», — поделилась деталями девушка.