«Уже не надо»: Экс-невеста убитого в Грузии россиянина раскрыла его пророческие слова
Экс-невеста убитого в Грузии туриста из РФ рассказала о его пророческих словах
Убитый в Грузии бизнесмен Виктор Соловьёв. Фото © Telegram / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия
Убитый в Грузии тульский предприниматель Виктор Соловьёв незадолго до смерти говорил пророческие слова. Об этом рассказала его бывшая невеста Анастасия в интервью aif.ru.
«Я пересматриваю видео, где он пел песню: «Ещё чуть-чуть и прямо в рай» ... И как-то иначе теперь смотришь на всё это. Когда мы говорили о детях, он отвечал, что ему это «уже не надо, в этом уже нет смысла», — поделилась деталями девушка.
Также она заявила, что во время их последнего разговора в декабре Виктор был подавлен. Он хотел продать свой бизнес и улететь на Бали. Анастасия уверена, что её экс-возлюбленный не мог сам нарваться на конфликт, так как любую агрессию всегда переводил в шутку.
Напомним, Анастасия и Виктор приехали в Грузию на новогодние каникулы. Пара отправилась на горнолыжный курорт на машине, но по пути туда их остановила незнакомая иномарка. Сообщается, что бандиты были вооружены и напали на приезжих с целью грабежа. В горах девушку бросили вместе с автомобилем, а с Виктором уехали в неизвестном направлении. Двух подозреваемых в этом преступлении задержали и допросили. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия». Фигурантам дела грозит пожизненное. Сначала Виктор числился как пропавший без вести, позднее его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в реке.