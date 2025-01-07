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7 января, 13:42

Успешный бизнесмен и заядлый путешественник: Что известно об убитом в Грузии россиянине

RG: Убитый в Грузии россиянин был успешным бизнесменом и заядлым путешественником

Убитый в Грузии россиянин был успешным бизнесменом и заядлым путешественником. Обложка © Telegram / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия

Убитый в Грузии россиянин был успешным бизнесменом и заядлым путешественником. Обложка © Telegram / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия

Убитый в Грузии 38-летний бизнесмен Виктор Соловьёв был заядлым путешественником и раньше — в 2019 году — уже приезжал в Грузию на машине. В России у него было своё успешное дело — его считали одним из самых перспективных предпринимателей Тульской области. Об этом сообщает RG.ru.

Порядка 7 лет назад Виктор Соловьёв открыл своё дело по производству пластиковых изделий на заказ, дела шли в гору. Известно, что в 2023 году доход фирмы оценивался в 13,2 миллиона рублей. На прибыль от предпринимательства мужчина организовывал путешествия с друзьями: он успел побывать в Андорре, Турции, Испании и Италии, а также на многочисленных горнолыжных курортах. Особенно любил Грузию — в 2019 году он проехал 1700 км от дома, проведя 20 часов за рулём. Дорогу до излюбленного места Соловьёв знал отлично.

Виктор был заядлым путешественником — это подтвердили и члены его семьи, и его спутница, которой удалось выжить в тот роковой день.

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Напомним, что ночью 5 января неизвестные напали на пару из России, совершавшую автопутешествие по Грузии. Их хотели ограбить. Спутницу Виктора нашли в машине, а сам мужчина пропал. Позднее его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в реке. Преступников уже задержали и допросили.

Ольга Сливченко
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