Пропавшего в Грузии россиянина нашли застреленным, убийцы задержаны

Тело похищенного в Грузии бизнесмена из грузии Виктора Соловьёва обнаружили в реке Накра недалеко от места нападения. Двое напавших задержаны, сообщает Министерство внутренних дел страны.

«Следствие установило, что 5 января фигуранты ограбили двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, а один из них, В.С., 1986 года рождения, был застрелен. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело в реку и скрылись, но были задержаны», — рассказали в министерстве.