В ЦИК Белоруссии отреагировали на резолюцию ЕП по выборам в стране

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента по выборам президента в республике. Там считают, что ЕП хочет раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщает председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.

«Эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. <...> Как можно давать оценку избирательному процессу, если он ещё не завершился?» — высказался председатель.