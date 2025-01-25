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Регион
25 января, 13:46

В ЦИК Белоруссии отреагировали на резолюцию ЕП по выборам в стране

ЦИК Белоруссии: Резолюция ЕП направлена на раскачку ситуации в республике

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента по выборам президента в республике. Там считают, что ЕП хочет раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщает председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко.

«Эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. <...> Как можно давать оценку избирательному процессу, если он ещё не завершился?» — высказался председатель.

Тем временем наблюдатели из разных стран делятся впечатлениями о проведении выборов в Белоруссии. По словам Карпенко, они также высказывают свои предложения и замечания.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на досрочном голосовании в республике наблюдается спокойная обстановка. Досрочные выборы в Белоруссии проходят с 21 по 25 января. Сейчас в стране наблюдается мирная общественная обстановка. Почти 36% граждан приняли участие в голосовании в течение четырёх дней. Тем временем парламентарии Европейского союза готовят резолюцию, в которой собираются попросить государства – члены ЕС не признавать результаты белорусских президентских выборов.

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Shutterstock / FOTODOM / webhobbit

Алена Пенчугина
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