ЦИК оценил ход досрочных выборов президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии: На досрочном голосовании наблюдается спокойная обстановка
С 21 по 25 января в Белоруссии проходят досрочные выборы президента. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко поделился, что голосование проходит в спокойной обстановке, в соответствии с требованиями закона.
«Кампания по выборам президента Республики Беларусь проходит в спокойной обстановке, в соответствии с предусмотренными законом этапами и сроками проведения», — рассказал Карпенко на пресс-конференции.
Он выразил надежду, что в основной день спокойная атмосфера также сохранится. Сейчас в стране наблюдается мирная общественная обстановка.
Ранее явка за четыре дня досрочного голосования в Белоруссии составила почти 36%. Наивысшая явка избирателей была зафиксирована в Брестской области, где проголосовали 37,78%, а также в Гомельской области с явкой 36,57%. Однако в Европарламенте заранее предложили не признавать итоги выборов и полномочия Александра Лукашенко в качестве президента.
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