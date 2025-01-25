ЦИК оценил ход досрочных выборов президента Белоруссии

С 21 по 25 января в Белоруссии проходят досрочные выборы президента. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко поделился, что голосование проходит в спокойной обстановке, в соответствии с требованиями закона.

«Кампания по выборам президента Республики Беларусь проходит в спокойной обстановке, в соответствии с предусмотренными законом этапами и сроками проведения», — рассказал Карпенко на пресс-конференции.