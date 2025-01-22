Белоруссия выдвинула ЕС жёсткое требование из-за «‎пророческого» проекта о выборах

Минск не собирается мириться с тем, что Евросоюз заранее готовится осудить и раскритиковать президентские выборы в Белоруссии, подобные выпады со стороны властей ЕС будут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил представитель МИД республики Анатолий Глаз после «‎пророческого» проекта ЕС об итогах голосования, которое ещё не ссостоялось.

«В распоряжении МИД Беларуссии оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов <...>. Выборы только начались, а там уже всё осуждено и не признано», — пояснил он журналистам.

По его утверждению, Евросоюз подобными высказываниями старается отвлечь внимание от преступных действий в отношении суверенной Белоруссии, которая не станет оставлять без ответа любые нападки извне. Глаз обвинил ЕС в попытках манипулировать информацией и ввести общественность в заблуждение. Например, распространяются сведения о том, что якобы не всем журналистам разрешено освещать выборы, тогда как аккредитацию получили около 330 представитель иностранных СМИ из 23 стран, также ход голосования смогут оценить приглашённые наблюдатели из ОБСЕ, отметил дипломат.