Явка за четыре дня досрочного голосования в Белоруссии составила почти 36%

Почти 36% белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента страны в течение четырёх дней. Согласно информации, предоставленной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) республики, на избирательные участки пришли 35,99% граждан Белоруссии.

Наивысшая явка избирателей была зафиксирована в Брестской области, где проголосовали 37,78%, а также в Гомельской области с явкой 36,57%. В Витебской области явка составила 36,52%. В Гродненской области на участки пришли 35,61% избирателей, в Минской — 36,50%, в Могилёвской — 35,92%, а в Минске явка составила 33,66%.