Явка за четыре дня досрочного голосования в Белоруссии составила почти 36%
Почти 36% белорусских избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента страны в течение четырёх дней. Согласно информации, предоставленной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) республики, на избирательные участки пришли 35,99% граждан Белоруссии.
Наивысшая явка избирателей была зафиксирована в Брестской области, где проголосовали 37,78%, а также в Гомельской области с явкой 36,57%. В Витебской области явка составила 36,52%. В Гродненской области на участки пришли 35,61% избирателей, в Минской — 36,50%, в Могилёвской — 35,92%, а в Минске явка составила 33,66%.
Граждане соседней республики имеют возможность отдать свой голос одному из пяти кандидатов на выборах. В числе участников — нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, руководитель Общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Напомним, что досрочные президентские выборы в Белоруссии проходят с 21 по 25 января. В Европарламенте уже предложили не признавать итоги выборов в Белоруссии и не признавать полномочия Александра Лукашенко в качестве президента после 26 января 2025 года.
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