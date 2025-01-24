Лукашенко заявил, что не допустит «сапога захватчика» на белорусской земле
На белорусскую землю никогда не ступит сапог захватчика, власти страны не станут плясать под чужую дудку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на гала-шоу акции «Марафон единства».
«Мы не будем плясать под чужую дудку, не станем гнуть спину под панской плёткой, не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика, в этом можете быть абсолютно уверены», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко также подчеркнул, что укрепление военной мощи страны происходит в условиях напряжённой обстановки. Оборонные способности Белоруссии, по его словам, увеличиваются, однако республика продолжает оставаться «островком мира и добрососедства».
Ранее Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых, среди которых пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. Также под помилование попали семь человек, среди них три женщины, попавшихся на сбыте наркотиков.
Life.ru