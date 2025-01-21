Лукашенко обратился к гражданам из-за ситуации на границе

Гражданам Белоруссии рекомендуется проявлять бдительность, поскольку вблизи границ действуют «вооружённые группы», которые продолжают пытаться захватить часть территории республики и выдвигать требования к властям. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского автозавода во вторник.

«Они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить», — призвал политик.

По словам Лукашенко, любые сигналы от граждан будут проверены компетентными органами. Белорусский лидер призвал активнее сотрудничать с милицией, поскольку сохранение мира и безопасности — это всеобщая задача.