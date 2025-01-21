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Регион
21 января, 14:43

Лукашенко обратился к гражданам из-за ситуации на границе

Лукашенко призвал граждан к бдительности из-за вооружённых банд на границах

Гражданам Белоруссии рекомендуется проявлять бдительность, поскольку вблизи границ действуют «вооружённые группы», которые продолжают пытаться захватить часть территории республики и выдвигать требования к властям. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского автозавода во вторник.

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«Они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить», — призвал политик.

По словам Лукашенко, любые сигналы от граждан будут проверены компетентными органами. Белорусский лидер призвал активнее сотрудничать с милицией, поскольку сохранение мира и безопасности — это всеобщая задача.

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Ранее Совет безопасности Белоруссии узнал о планах Запада с помощью экстремистов захватить приграничный район республики и ввести военные силы в качестве миротворцев. Так, в Польше создан специальный центр под названием «Посполитое рушение» для обучения боевиков. А в серой зоне на территории Украины сотрудники западных спецслужб развернули военно-диверсионную подготовку белорусских радикалов.

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Life.ru

Марина Фещенко
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