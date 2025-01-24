Лукашенко помиловал 15 осуждённых, среди них есть экстремисты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых. Об этом доложили в пресс-службе белорусского лидера.

«Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна», — говорится в сообщении.

Сообщается, что также под помилование попали семь человек, среди них три женщины, попавшихся на сбыте наркотиков.