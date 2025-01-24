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Регион
24 января, 08:58

Лукашенко помиловал 15 осуждённых, среди них есть экстремисты

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых. Об этом доложили в пресс-службе белорусского лидера.

«Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна», — говорится в сообщении.

Сообщается, что также под помилование попали семь человек, среди них три женщины, попавшихся на сбыте наркотиков.

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Напомним, 18 января белорусский лидер помиловал ещё 23 человека, осуждённых за преступления экстремистской направленности. В заявлении подчеркивается, что решение было принято из гуманистических соображений.

Николай Рюмин
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