Лукашенко помиловал 15 осуждённых, среди них есть экстремисты
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осуждённых. Об этом доложили в пресс-службе белорусского лидера.
«Помилованы пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна», — говорится в сообщении.
Сообщается, что также под помилование попали семь человек, среди них три женщины, попавшихся на сбыте наркотиков.
Напомним, 18 января белорусский лидер помиловал ещё 23 человека, осуждённых за преступления экстремистской направленности. В заявлении подчеркивается, что решение было принято из гуманистических соображений.