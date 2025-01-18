Лукашенко помиловал ещё более 20 осуждённых по экстремистским статьям

В заявлении подчеркивается, что решение было принято из гуманистических соображений, предоставляя помилованным возможность вернуться к нормальной жизни. Все они признали свою вину и раскаялись, среди них — 3 женщины и 20 мужчин, включая 13 человек старше 50 лет, 14 с хроническими заболеваниями и 12 с детьми. Министерство внутренних дел будет контролировать их поведение.