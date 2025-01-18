Лукашенко помиловал ещё более 20 осуждённых по экстремистским статьям
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко помиловал ещё 23 человека, осуждённых за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В заявлении подчеркивается, что решение было принято из гуманистических соображений, предоставляя помилованным возможность вернуться к нормальной жизни. Все они признали свою вину и раскаялись, среди них — 3 женщины и 20 мужчин, включая 13 человек старше 50 лет, 14 с хроническими заболеваниями и 12 с детьми. Министерство внутренних дел будет контролировать их поведение.
Это не первый раз, когда белорусский лидер Александр Лукашенко принимает решение о помиловании осуждённых за экстремизм. Аналогичный указ ранее был подписан в конце прошлого года. 9 декабря он амнистировал 29 осуждённых за экстремистские преступления, 20 ноября — 32, 7 ноября — 31, 4 сентября — 30, 16 августа — так же 30. Лукашенко отмечал, что такие шаги не направлены на улучшение отношений с Западом, а основываются на гуманитарных принципах.