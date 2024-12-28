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Регион
28 декабря, 08:15

«Все раскаялись»: Лукашенко помиловал ещё два десятка осуждённых за экстремизм

Лукашенко помиловал ещё 20 человек, осуждённых за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, которые обвинялись в экстремистских действиях. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе помилованных 11 женщин, 14 человек с хроническими заболеваниями, и десять лиц с детьми. Одна женщина имеет четырёх детей.

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Напомним, в последние месяцы президент Белоруссии подписал несколько указов о помиловании. Так, 9 декабря он амнистировал 29 осуждённых за экстремистские преступления, 20 ноября — 32, 7 ноября — 31, 4 сентября — 30, 16 августа — так же 30.

Ранее Life.ru рассказывал, что массовые протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе 2020 года, когда Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиция начала устраивать постоянные митинги, в ходе которых протестующие нападали на полицию. В июле этого года Лукашенко анонсировал амнистию для некоторых участников протестов.

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Life.ru

Николай Рюмин
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