«Все раскаялись»: Лукашенко помиловал ещё два десятка осуждённых за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, которые обвинялись в экстремистских действиях. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе помилованных 11 женщин, 14 человек с хроническими заболеваниями, и десять лиц с детьми. Одна женщина имеет четырёх детей.