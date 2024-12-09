Лукашенко помиловал ещё 29 осуждённых за экстремистские преступления
В Белоруссии были помилованы ещё 29 человек, осуждённых за экстремистские преступления. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
В пресс-службе белорусского лидера уточнили, что среди подпавших под амнистию 11 женщин и 18 мужчин, шестеро из них — моложе 25 лет, трое пенсионеров и два инвалида.
«Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к Главе государства», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
К слову, это уже пятая массовая амнистия в Белоруссии для политических преступников. В середине августа, Лукашенко выпустил из мест лишения свободы помилованных «первой волны», их было 30. Следующее помилование Минск произвёл в сентябре — 30 человек, потом в ноябре — 29 заключённых, а следом — ещё 32.
Life.ru