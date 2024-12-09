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Регион
9 декабря, 10:52

Лукашенко помиловал ещё 29 осуждённых за экстремистские преступления

В Белоруссии были помилованы ещё 29 человек, осуждённых за экстремистские преступления. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

В пресс-службе белорусского лидера уточнили, что среди подпавших под амнистию 11 женщин и 18 мужчин, шестеро из них — моложе 25 лет, трое пенсионеров и два инвалида.

«Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к Главе государства», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

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К слову, это уже пятая массовая амнистия в Белоруссии для политических преступников. В середине августа, Лукашенко выпустил из мест лишения свободы помилованных «первой волны», их было 30. Следующее помилование Минск произвёл в сентябре — 30 человек, потом в ноябре — 29 заключённых, а следом — ещё 32.

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Life.ru

Марина Фещенко
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