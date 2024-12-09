Лукашенко помиловал ещё 29 осуждённых за экстремистские преступления

В Белоруссии были помилованы ещё 29 человек, осуждённых за экстремистские преступления. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

В пресс-службе белорусского лидера уточнили, что среди подпавших под амнистию 11 женщин и 18 мужчин, шестеро из них — моложе 25 лет, трое пенсионеров и два инвалида.