Лукашенко помиловал ещё 29 осуждённых мужчин и двух женщин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил помиловать 31 человека, осуждённого за преступления экстремистской направленности. В числе помилованных оказались две женщины и 29 мужчин. Из них 17 страдают от хронических заболеваний, трое являются инвалидами, а у 27 осуждённых есть дети.
Пресс-служба главы государства уточняет, что все помилованные освобождены от основного наказания, но судимость у них остаётся. Министерство внутренних дел будет следить за их правопослушным поведением.
Отметим, что это уже третья массовая амнистия в Белоруссии для политических преступников. В середине августа Лукашенко распорядился выпустить из мест лишения свободы помилованных «первой волны», их было 30. Ещё 30 человек были помилованы в сентябре.
Пресс-служба президента Белоруссии