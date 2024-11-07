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7 ноября, 14:52

Лукашенко помиловал ещё 29 осуждённых мужчин и двух женщин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил помиловать 31 человека, осуждённого за преступления экстремистской направленности. В числе помилованных оказались две женщины и 29 мужчин. Из них 17 страдают от хронических заболеваний, трое являются инвалидами, а у 27 осуждённых есть дети.

Пресс-служба главы государства уточняет, что все помилованные освобождены от основного наказания, но судимость у них остаётся. Министерство внутренних дел будет следить за их правопослушным поведением.

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Отметим, что это уже третья массовая амнистия в Белоруссии для политических преступников. В середине августа Лукашенко распорядился выпустить из мест лишения свободы помилованных «первой волны», их было 30. Ещё 30 человек были помилованы в сентябре.

Обложка ©

Пресс-служба президента Белоруссии

Марина Фещенко
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