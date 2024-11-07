Лукашенко помиловал ещё 29 осуждённых мужчин и двух женщин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил помиловать 31 человека, осуждённого за преступления экстремистской направленности. В числе помилованных оказались две женщины и 29 мужчин. Из них 17 страдают от хронических заболеваний, трое являются инвалидами, а у 27 осуждённых есть дети.