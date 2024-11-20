Лукашенко помиловал ещё 32 осуждённых за экстремистские преступления
В Белоруссии помиловали более 30 человек, которые были осуждены за совершение экстремистских преступлений. Решение о прощении принял президент республики Александр Лукашенко, передаёт БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Это 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании», — говорится в тексте.
Из 30 помилованных 17 человек имеют хронические заболевания, а один из них — инвалид. Также известно, что у 17 осуждённых есть дети, из них двое – многодетные. 9 помилованных — старше 50 лет.
Отметим, что это уже четвёртая массовая амнистия в Белоруссии для политических преступников. Сначала, в середине августа, глава республики выпустил из мест лишения свободы помилованных «первой волны», их было 30. Следующее помилование произвели в сентябре — 30 человек, потом в ноябре — 29 заключённых.
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