Лукашенко помиловал ещё 32 осуждённых за экстремистские преступления

В Белоруссии помиловали более 30 человек, которые были осуждены за совершение экстремистских преступлений. Решение о прощении принял президент республики Александр Лукашенко, передаёт БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Это 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании», — говорится в тексте.