Список на помилование: Трамп готов освободить участников штурма Капитолия
Axios: Трамп намерен помиловать сына Байдена и мэра Нью-Йорка Эрика Адамса
Избранный президент Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Избранный президент Дональд Трамп вновь получит право помилования, одно из самых мощных полномочий лидера США. В частности, он пообещал свободу многим участникам событий 6 января 2021 года, которые замешаны в штурме Капитолия. Об этом сообщает издание Axios.
В предвыборной кампании Трамп заявлял, что в числе первых его указов будет помилование сотен обвинённых за участие в январских беспорядках 2021 года. Уже несколько осуждённых подали запросы на пересмотр своих дел.
В сентябре мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, которому предъявлены обвинения во взяточничестве, выразил готовность сотрудничать с новой администрацией, но уклонился от вопросов о потенциальной помощи в его деле. В октябре Трамп также заявил о возможности помилования Хантера Байдена, сына действующего президента. По версии издания, эти лица попадут в список на помилование.
Президент может помиловать людей, осуждённых по федеральным преступлениям, включая приговоры, вынесенные Верховным судом округа Колумбия или военным трибуналом. Однако это не распространяется на государственные обвинения, поэтому Трамп не сможет снять с себя приговоры, вынесенные в Нью-Йорке.
Напомним, что в 2018 году Байден-младший обманным путём приобрёл револьвер, заявив, что якобы не употребляет наркотики. За время владения огнестрельным оружием он также баловался запрещёнными веществами. Летом 2024-го жюри присяжных признало сына президента виновным по этому делу. Максимальное наказание, которое может грозить подсудимому, — 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов. В декабре сыну президента также будет вынесен приговор по обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов.