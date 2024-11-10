Список на помилование: Трамп готов освободить участников штурма Капитолия

Избранный президент Дональд Трамп вновь получит право помилования, одно из самых мощных полномочий лидера США. В частности, он пообещал свободу многим участникам событий 6 января 2021 года, которые замешаны в штурме Капитолия. Об этом сообщает издание Axios.

В предвыборной кампании Трамп заявлял, что в числе первых его указов будет помилование сотен обвинённых за участие в январских беспорядках 2021 года. Уже несколько осуждённых подали запросы на пересмотр своих дел.

В сентябре мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, которому предъявлены обвинения во взяточничестве, выразил готовность сотрудничать с новой администрацией, но уклонился от вопросов о потенциальной помощи в его деле. В октябре Трамп также заявил о возможности помилования Хантера Байдена, сына действующего президента. По версии издания, эти лица попадут в список на помилование.