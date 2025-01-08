Протасевич навестил в колонии экс-кандидата в президенты Белоруссии

Экс-участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич проведал в колонии бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Кадры встречи он разместил в своём телеграм-канале.

Протасевич в колонии. Видео © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич

«Я нахожусь за воротами исправительной колонии номер 1 в городе Новополоцке (Витебская область), где я встречался с Виктором Бабарико», — сказал Протасевич.

Протасевич пояснил, что приехал в колонию, чтобы отдать Бабарико весточку от родных и вручить им встречную. Он отметил, что заключённый находится в бодром настроении.