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8 января, 11:25

Протасевич навестил в колонии экс-кандидата в президенты Белоруссии

Протасевич проведал в колонии экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико

Бабарико и Протасевич. Обложка © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич

Бабарико и Протасевич. Обложка © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич

Экс-участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич проведал в колонии бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Кадры встречи он разместил в своём телеграм-канале.

Протасевич в колонии. Видео © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич

«Я нахожусь за воротами исправительной колонии номер 1 в городе Новополоцке (Витебская область), где я встречался с Виктором Бабарико», — сказал Протасевич.

Протасевич пояснил, что приехал в колонию, чтобы отдать Бабарико весточку от родных и вручить им встречную. Он отметил, что заключённый находится в бодром настроении.

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Напомним, экс-банкир Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Виктора Бабарико признали виновным в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Николай Рюмин
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