Протасевич навестил в колонии экс-кандидата в президенты Белоруссии
Протасевич проведал в колонии экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико
Бабарико и Протасевич. Обложка © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич
Экс-участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич проведал в колонии бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Кадры встречи он разместил в своём телеграм-канале.
Протасевич в колонии. Видео © Telegram / SPRAVA || Роман Протасевич
«Я нахожусь за воротами исправительной колонии номер 1 в городе Новополоцке (Витебская область), где я встречался с Виктором Бабарико», — сказал Протасевич.
Протасевич пояснил, что приехал в колонию, чтобы отдать Бабарико весточку от родных и вручить им встречную. Он отметил, что заключённый находится в бодром настроении.
Напомним, экс-банкир Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Виктора Бабарико признали виновным в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.