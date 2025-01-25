В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ фразой из советского мультика
В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ фразой «Баба-яга против»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко прокомментировал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о выборах в стране. Для этого он сослался на известную фразу из советского мультфильма.
«Мультик был «Все за, а Баба-яга против». Эти люди, которые оттуда, за нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые ещё не прошли, они недействительные», — сказал Карпенко на брифинге.
Таким образом он прокомментировал высказывание директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан о том, что отсутствие наблюдателей от этой организации в Белоруссии приведёт к отсутствию независимой оценки выборов. Карпенко также задался вопросом, кто именно наделил эту структуру правом оценивать избирательный процесс в республике.
Ранее сообщалось о завершении досрочного голосования на выборах президента Белоруссии. На всех участках в дни досрочного голосования наблюдалась доброжелательная обстановка и заметная активность людей. Основной день выборов — 26 января. На пост президента претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко.
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