В Минске прокомментировали заявления БДИПЧ ОБСЕ фразой из советского мультика

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко прокомментировал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о выборах в стране. Для этого он сослался на известную фразу из советского мультфильма.

«Мультик был «Все за, а Баба-яга против». Эти люди, которые оттуда, за нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые ещё не прошли, они недействительные», — сказал Карпенко на брифинге.

Таким образом он прокомментировал высказывание директора БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан о том, что отсутствие наблюдателей от этой организации в Белоруссии приведёт к отсутствию независимой оценки выборов. Карпенко также задался вопросом, кто именно наделил эту структуру правом оценивать избирательный процесс в республике.