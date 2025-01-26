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26 января, 10:04

Лукашенко: Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против России 

Белорусский лидер Александр Лукашенко после голосования на выборах президента республики поделился своим мнением о главе киевского режима Владимире Зеленском. По мнению Лукашенко, Запад воспользовался неопытностью экс-комика и подтолкнул Украину к углублению конфликта с Россией.

«Они жёстко подтолкнули неопытного болтуна (Зеленского, — Прим. Life.ru)», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также добавил, что на Западе стали очень активно делать из Украины «анти-Россию». Этим быстро воспользовались, прежде всего Соединённые Штаты Америки.

Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 47%
Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 47%

Ранее белорусский лидер назвал ситуацию на украинской границе не чрезвычайной, но напряжённой. По его словам, положение дел на границе Белоруссии и Украины напряжённое. С таким заявлением президент республики выступил на избирательном участке во время выборов.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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