Лукашенко оценил ситуацию на границе с Украиной
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной не чрезвычайной, но напряжённой
Положение дел на границе Белоруссии и Украине не критическая, но напряжённая. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на избирательном участке во время выборов.
«Ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряжённая», — сказал он.
В беседе с членами участковой комиссии Лукашенко пояснил, что иностранные журналисты высказали пожелание побывать на южной границе Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко обратился к гражданам Белоруссии и рекомендовал проявлять бдительность, поскольку вблизи границ действуют «вооружённые группы», которые продолжают пытаться захватить часть территории республики и выдвигать требования к властям. Любые сигналы от граждан будут проверены компетентными органами.
Life.ru