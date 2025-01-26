Лукашенко оценил ситуацию на границе с Украиной

Положение дел на границе Белоруссии и Украине не критическая, но напряжённая. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на избирательном участке во время выборов.

«Ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряжённая», — сказал он.

В беседе с членами участковой комиссии Лукашенко пояснил, что иностранные журналисты высказали пожелание побывать на южной границе Белоруссии.