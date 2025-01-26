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26 января, 09:04

Лукашенко оценил ситуацию на границе с Украиной

Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной не чрезвычайной, но напряжённой

Положение дел на границе Белоруссии и Украине не критическая, но напряжённая. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на избирательном участке во время выборов.

«Ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряжённая», — сказал он.

В беседе с членами участковой комиссии Лукашенко пояснил, что иностранные журналисты высказали пожелание побывать на южной границе Белоруссии.

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Ранее Александр Лукашенко обратился к гражданам Белоруссии и рекомендовал проявлять бдительность, поскольку вблизи границ действуют «вооружённые группы», которые продолжают пытаться захватить часть территории республики и выдвигать требования к властям. Любые сигналы от граждан будут проверены компетентными органами.

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Life.ru

Николай Рюмин
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