Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 47%
ЦИК Белоруссии: Явка на выборах президента на 10:00 превысила 47%
Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов по состоянии на 10:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Об этом сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
«На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процента. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учётом нарастающих итогов досрочного голосования», — подчеркнул Карпенко на брифинге.
Глава ЦИК дополнил, что в Брестской и Гомельской областях проголосовал уже 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45 процентов. В самом Минске свой голос отдали не менее 44 процентов граждан.
Напомним, что сегодня, 26 января, в Белоруссии проходят президентские выборы. На них представлены пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко. Также в числе кандидатов Анна Канопацкая, Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Лукашенко уже отдал свой голос на выборах, он посетил избирательный участок вместе со своей собакой Умкой. Накануне ЦИК также подвел итоги досрочного голосования, которое показало явку в 41,81%.
ТАСС / Владимир Смирнов