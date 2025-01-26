Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превысила 47%

Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов по состоянии на 10:00 по местному времени (совпадает с Москвой). Об этом сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

«На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процента. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учётом нарастающих итогов досрочного голосования», — подчеркнул Карпенко на брифинге.

Глава ЦИК дополнил, что в Брестской и Гомельской областях проголосовал уже 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45 процентов. В самом Минске свой голос отдали не менее 44 процентов граждан.