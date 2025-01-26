«У них один разумный путь»: Лукашенко дал совет европейцам по отношениям с РФ
Лукашенко: Если Европа договорится с РФ, то их союз будет непобедим
Если Европа достигнет соглашения с Россией, то никто не сможет противостоять этому союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, для европейцев наиболее «разумным» решением будет самостоятельное ведение политики и установление партнёрских отношений с Москвой.
«У Европы один путь, разумный путь — проводить свою политику. Договоритесь с РФ, они же вам готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что если Европа достигнет соглашения с российской стороной, это объединение станет непреодолимым, и никакие силы, включая США и Китай, не смогут ему противостоять.
Напомним, сегодня в Белоруссии начались выборы президента. Действующий лидер республики Лукашенко в сопровождении шпица Умки уже отдал свой голос, а после ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также назвал ситуацию на украинской границе не чрезвычайной, но напряжённой.
Сайт президента Белоруссии