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Регион
26 января, 10:12

«У них один разумный путь»: Лукашенко дал совет европейцам по отношениям с РФ

Лукашенко: Если Европа договорится с РФ, то их союз будет непобедим

Если Европа достигнет соглашения с Россией, то никто не сможет противостоять этому союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, для европейцев наиболее «разумным» решением будет самостоятельное ведение политики и установление партнёрских отношений с Москвой.

«У Европы один путь, разумный путь — проводить свою политику. Договоритесь с РФ, они же вам готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что если Европа достигнет соглашения с российской стороной, это объединение станет непреодолимым, и никакие силы, включая США и Китай, не смогут ему противостоять.

Напомним, сегодня в Белоруссии начались выборы президента. Действующий лидер республики Лукашенко в сопровождении шпица Умки уже отдал свой голос, а после ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, а также назвал ситуацию на украинской границе не чрезвычайной, но напряжённой.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии ничего не изменится от резолюции ЕП
Лукашенко заявил, что в Белоруссии ничего не изменится от резолюции ЕП
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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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