«У них один разумный путь»: Лукашенко дал совет европейцам по отношениям с РФ

Если Европа достигнет соглашения с Россией, то никто не сможет противостоять этому союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, для европейцев наиболее «разумным» решением будет самостоятельное ведение политики и установление партнёрских отношений с Москвой.

«У Европы один путь, разумный путь — проводить свою политику. Договоритесь с РФ, они же вам готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы», — сказал белорусский лидер.