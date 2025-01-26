Лукашенко заявил, что в Белоруссии ничего не изменится от резолюции ЕП
Лукашенко назвал пресмыканием перед США резолюцию ЕП по выборам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает проявлением пресмыкания перед властями США резолюцию Европарламента по президентским выборам в республике. Лидер выступил с таким заявлением после голосования.
«Это пресмыкающиеся и пресмыкание перед братьями в Вашингтоне», — сказал он.
Лукашенко добавил, что в Белоруссии ничего не случится, если Запад решит признать выборы недействительными. Он заключил, что это просто вопрос вкуса.
Напомним, 26 января 2025 года в Белоруссии проходят президентские выборы. На них представлены пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко. Также в числе кандидатов Анна Канопацкая, Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Накануне ЦИК подвел итоги досрочного голосования, которое показало явку в 41,81%. Тем временем парламентарии Европейского союза готовят резолюцию, в которой собираются попросить государства – члены ЕС не признавать результаты белорусских президентских выборов.
Life.ru