Лукашенко заявил, что в Белоруссии ничего не изменится от резолюции ЕП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает проявлением пресмыкания перед властями США резолюцию Европарламента по президентским выборам в республике. Лидер выступил с таким заявлением после голосования.

«Это пресмыкающиеся и пресмыкание перед братьями в Вашингтоне», — сказал он.