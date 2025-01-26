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Регион
26 января, 09:19

Лукашенко заявил, что в Белоруссии ничего не изменится от резолюции ЕП

Лукашенко назвал пресмыканием перед США резолюцию ЕП по выборам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает проявлением пресмыкания перед властями США резолюцию Европарламента по президентским выборам в республике. Лидер выступил с таким заявлением после голосования.

«Это пресмыкающиеся и пресмыкание перед братьями в Вашингтоне», — сказал он.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии ничего не случится, если Запад решит признать выборы недействительными. Он заключил, что это просто вопрос вкуса.

Лукашенко пришёл голосовать со своим шпицем Умкой
Лукашенко пришёл голосовать со своим шпицем Умкой

Напомним, 26 января 2025 года в Белоруссии проходят президентские выборы. На них представлены пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко. Также в числе кандидатов Анна Канопацкая, Олег Гайдукевич, Сергей Сыранков и Александр Хижняк. Накануне ЦИК подвел итоги досрочного голосования, которое показало явку в 41,81%. Тем временем парламентарии Европейского союза готовят резолюцию, в которой собираются попросить государства – члены ЕС не признавать результаты белорусских президентских выборов.

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Life.ru

Николай Рюмин
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