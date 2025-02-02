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1 февраля, 23:40

Лидер АдГ Вайдель: ЕС не может принести мир на Украину, вся надежда на США и РФ

Кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о неспособности Европы покончить с украинским конфликтом. Сделать это под силу лишь России и Соединённым Штатам, отметила немецкий политик на предвыборном мероприятии в Ной-Изенбурге.

«Очень надеюсь, что США вместе с Россией как можно скорее положат конец этой ужасной войне. Потому что Европа, к сожалению, больше не в состоянии сделать это, а Германия — тем более», — произнесла Вайдель.

Также политик усомнилась в компетентности нынешнего руководства ФРГ, которому следовало с самого начала прилагать усилия для урегулирования конфликта, а не его усугубления.

В США назвали два сценария завершения украинского конфликта
В США назвали два сценария завершения украинского конфликта

Днём ранее Дональд Трамп заявил, что уже ведёт «очень серьёзные обсуждения» с Россией по вопросу Украины. По словам его спецпосланника Кита Келлога, США рассчитывают добиться прогресса в этом направлении за 100 дней.

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Kremlin.ru

Антон Голыбин
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