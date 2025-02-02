Кандидат в канцлеры ФРГ и сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о неспособности Европы покончить с украинским конфликтом. Сделать это под силу лишь России и Соединённым Штатам, отметила немецкий политик на предвыборном мероприятии в Ной-Изенбурге.

«Очень надеюсь, что США вместе с Россией как можно скорее положат конец этой ужасной войне. Потому что Европа, к сожалению, больше не в состоянии сделать это, а Германия — тем более», — произнесла Вайдель.