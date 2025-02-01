Спецпосланник Трампа Келлог надеется добиться прогресса по Украине за 100 дней

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал приблизительные сроки, за которые он надеется увидеть прогресс в деле урегулирования конфликта на Украине. Первые результаты могут появиться не позже чем через 100 дней, отметил политик в эфире Fox News.

«Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира», — произнёс Келлог.