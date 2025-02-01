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1 февраля, 01:53

Спецпосланник Трампа Келлог надеется добиться прогресса по Украине за 100 дней

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал приблизительные сроки, за которые он надеется увидеть прогресс в деле урегулирования конфликта на Украине. Первые результаты могут появиться не позже чем через 100 дней, отметил политик в эфире Fox News.

«Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо [на стадии] перемирия, либо [на стадии] прочного мира», — произнёс Келлог.

Спецпосланник подчеркнул, что этот процесс не должен напоминать затяжные переговоры в Афганистане. Максимально быстрое решение будет выгодным не только для участвующих сторон, но и для США и всего мира, добавил он.

Трамп заявил об «очень серьёзных обсуждениях» ситуации на Украине с Россией
Трамп заявил об «очень серьёзных обсуждениях» ситуации на Украине с Россией

Ранее Келлог подчёркивал, что у Штатов есть «надёжный план», который позволит усадить стороны конфликта за стол переговоров. А незадолго до этого Дональд Трамп сообщил о «серьёзных обсуждениях» украинской проблемы с Россией.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Антон Голыбин
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