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31 января, 23:53

Кит Келлог: У США есть «надёжный план» по урегулированию украинского конфликта

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / Zuma

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / Zuma

Соединённые Штаты располагают надёжным планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. С таким заверением в эфире Fox News выступил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

«Думаю, у нас есть хороший, надёжный план, чтобы продвинуться вперёд, начать говорить и работать над этим», — подчеркнул он, не уточнив деталей анонсированной стратегии.

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Между тем Вашингтон продолжает вести «серьёзные обсуждения» с Москвой по вопросу украинского конфликта. Если переговоры между РФ не Украиной не состоятся до лета, Незалежной как государству придёт конец, считают в ГУР.

Илья Пушкарев
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