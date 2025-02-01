Кит Келлог: У США есть «надёжный план» по урегулированию украинского конфликта

Соединённые Штаты располагают надёжным планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. С таким заверением в эфире Fox News выступил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

«Думаю, у нас есть хороший, надёжный план, чтобы продвинуться вперёд, начать говорить и работать над этим», — подчеркнул он, не уточнив деталей анонсированной стратегии.