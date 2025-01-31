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31 января, 15:25

В США назвали два сценария завершения украинского конфликта

WP: Украинский конфликт завершится мирными переговорами или полным крахом Киева

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский конфликт завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Последний вариант, в свою очередь, приведёт к новому конфликту. Слова дипломата приводит газета The Washington Post (WP).

«Это произойдёт, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — высказался бывший посол.

Он также добавил, что во время переговоров с Россией для достижения большего Украине необходимо надёжное сдерживание. По мнению Макфола, его могут предложить только страны НАТО.

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Ранее Нацбанк Украины оценил вероятность окончания конфликта в этом году. Так, менее 15% украинцев верят, что боевые действия закончатся очень скоро. В свою очередь, 25–50% ожидают увеличения интенсивности военных операций и эскалацию противостояния.

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Shutterstock / FOTODOM / Hodoimg

Алена Пенчугина
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