Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский конфликт завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Последний вариант, в свою очередь, приведёт к новому конфликту. Слова дипломата приводит газета The Washington Post (WP).

«Это произойдёт, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — высказался бывший посол.

Он также добавил, что во время переговоров с Россией для достижения большего Украине необходимо надёжное сдерживание. По мнению Макфола, его могут предложить только страны НАТО.