В США назвали два сценария завершения украинского конфликта
WP: Украинский конфликт завершится мирными переговорами или полным крахом Киева
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский конфликт завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Последний вариант, в свою очередь, приведёт к новому конфликту. Слова дипломата приводит газета The Washington Post (WP).
«Это произойдёт, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — высказался бывший посол.
Он также добавил, что во время переговоров с Россией для достижения большего Украине необходимо надёжное сдерживание. По мнению Макфола, его могут предложить только страны НАТО.
Ранее Нацбанк Украины оценил вероятность окончания конфликта в этом году. Так, менее 15% украинцев верят, что боевые действия закончатся очень скоро. В свою очередь, 25–50% ожидают увеличения интенсивности военных операций и эскалацию противостояния.
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