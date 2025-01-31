Нацбанк Украины оценил вероятность окончания конфликта в этом году
Нацбанк Украины: Вероятность быстрого завершения конфликта составляет менее 15%
Национальный банк Украины оценил вероятность быстрого завершения конфликта в стране. Так, менее 15% граждан верят, что боевые действия закончатся очень скоро. В свою очередь, 25–50% ожидают увеличения интенсивности военных операций и эскалацию противостояния.
Половина опрошенных украинцев также думает, что Киев ждёт дальнейшее разрушение производственных мощностей. Кроме того, государство, по их мнению, будет ощущать большой дефицит электроэнергии из-за последующих повреждений энергетической инфраструктуры.
Дата переговоров между Москвой и Киевом интересует и бойцов ВСУ. Ранее Life.ru публиковал скриншот поисковых запросов на смартфоне ликвидированного украинского военнослужащего. Среди его интересов также были вопросы о возможной помощи киевским властям со стороны президента США Дональда Трампа.
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