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31 января, 15:02

Нацбанк Украины оценил вероятность окончания конфликта в этом году

Нацбанк Украины: Вероятность быстрого завершения конфликта составляет менее 15%

Национальный банк Украины оценил вероятность быстрого завершения конфликта в стране. Так, менее 15% граждан верят, что боевые действия закончатся очень скоро. В свою очередь, 25–50% ожидают увеличения интенсивности военных операций и эскалацию противостояния.

Половина опрошенных украинцев также думает, что Киев ждёт дальнейшее разрушение производственных мощностей. Кроме того, государство, по их мнению, будет ощущать большой дефицит электроэнергии из-за последующих повреждений энергетической инфраструктуры.

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Дата переговоров между Москвой и Киевом интересует и бойцов ВСУ. Ранее Life.ru публиковал скриншот поисковых запросов на смартфоне ликвидированного украинского военнослужащего. Среди его интересов также были вопросы о возможной помощи киевским властям со стороны президента США Дональда Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Алена Пенчугина
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