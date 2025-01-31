Погибший под Курском боец ВСУ искал перед смертью даты переговоров и нюдсы

В Курской области был убит солдат ВСУ, который перед своей смертью искал информацию о завершении конфликта на Украине и мирных переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщает проект Military Theme Z, распространив скриншот поисковых запросов на смартфоне военнослужащего.

Последние поисковые запросы погибшего бойца ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artem_dmytruk

Среди его интересов также были вопросы о возможной помощи киевским властям со стороны президента США Дональда Трампа, а также переговоры с его участием и курс доллара. Кроме того, солдат искал фотографии украинской певицы Надежды Дорофеевой.

Военкоры сообщают, что установить личность убитого украинского военнослужащего и обстоятельства его гибели не представляется возможным. В то же время, накануне депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что инцидент произошел в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) на западе ДНР. Географическая привязка, вероятно, основана на упоминании этого населенного пункта в запросах.