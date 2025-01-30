Трамп и переговоры: Нардеп показал последние поисковые запросы погибшего бойца ВСУ

Погибший боец ВСУ незадолго до смерти искал в интернете дату окончания военных действий на Украине, гуглил информацию о переговорах с Россией и надеялся, что американский лидер Дональд Трамп остановит происходящее. Фотографией последних поисковых запросов поделился депутат Рады Артём Дмитрук.

Ранее военнопленный украинский боец призвал сослуживцев к мятежу против командования ВСУ. Он заявил, что солдаты не должны быть «мясом», они заслуживают нормального отношения. При этом, он призвал к бунту не только тех, кто уже находится на фронте, но и новобранцев.