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Регион
30 января, 11:14

Трамп и переговоры: Нардеп показал последние поисковые запросы погибшего бойца ВСУ

Депутат Рады Дмитрук показал последние поисковые запросы погибшего бойца ВСУ

Погибший боец ВСУ незадолго до смерти искал в интернете дату окончания военных действий на Украине, гуглил информацию о переговорах с Россией и надеялся, что американский лидер Дональд Трамп остановит происходящее. Фотографией последних поисковых запросов поделился депутат Рады Артём Дмитрук.

Последние поисковые запросы погибшего бойца ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artem_dmytruk

Последние поисковые запросы погибшего бойца ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artem_dmytruk

«Последние поисковые запросы нашего военнослужащего, убитого под Покровском... А «воины» пиксельные в тёплых Киевских студиях и ресторанах другое говорят», — подписал фото Дмитрук.

Ранее военнопленный украинский боец призвал сослуживцев к мятежу против командования ВСУ. Он заявил, что солдаты не должны быть «мясом», они заслуживают нормального отношения. При этом, он призвал к бунту не только тех, кто уже находится на фронте, но и новобранцев.

Число новобранцев ВСУ не способно восполнить потери на фронте
Число новобранцев ВСУ не способно восполнить потери на фронте
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Полина Никифорова
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