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Регион
30 января, 10:23

Число новобранцев ВСУ не способно восполнить потери на фронте

МО РФ: Численность новобранцев ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек

Количество новобранцев в учебных центрах ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек, даже с учётом активизации территориальных центров комплектования (ТЦК), передаёт пресс-служба Минобороны России.

«Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учётом «активизации» по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ», — указали в ведомстве.

Кроме того, около 100 тысяч бойцов ВСУ самовольно сбежали с фронта. При этом, санитарные и невосполнимые потери украинской армии составляют примерно 50 тысяч человек ежемесячно.

ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, военные аэродромы, цеха изготовления БПЛА
ВС РФ поразили объекты ВПК Украины, военные аэродромы, цеха изготовления БПЛА
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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Полина Никифорова
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