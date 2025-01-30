Число новобранцев ВСУ не способно восполнить потери на фронте
МО РФ: Численность новобранцев ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек
Количество новобранцев в учебных центрах ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек, даже с учётом активизации территориальных центров комплектования (ТЦК), передаёт пресс-служба Минобороны России.
«Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учётом «активизации» по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ», — указали в ведомстве.
Кроме того, около 100 тысяч бойцов ВСУ самовольно сбежали с фронта. При этом, санитарные и невосполнимые потери украинской армии составляют примерно 50 тысяч человек ежемесячно.
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