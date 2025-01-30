В Министерстве обороны России сообщили, что ежемесячные потери Вооружённых сил Украины за последние полгода стабильно превышают 50 тысяч человек.

Приведённые данные показывают, что в январе 2025 года потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 — 48 470, а в ноябре 2024 — 60 805.