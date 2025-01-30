Ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тысяч человек
Минобороны: За последние полгода ВСУ ежемесячно теряют 50 тыс. человек и выше
В Министерстве обороны России сообщили, что ежемесячные потери Вооружённых сил Украины за последние полгода стабильно превышают 50 тысяч человек.
Приведённые данные показывают, что в январе 2025 года потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 — 48 470, а в ноябре 2024 — 60 805.
ВСУ несут колоссальные потери как в зоне СВО, так и в курском приграничье. За весь период боевых действий в Курской области украинские войска понесли значительные потери, составившие более 55 тысяч человек.
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