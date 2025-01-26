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Регион
26 января, 13:17

Потери ВСУ с начала сражений в Курской области перевалили за 55 тысяч бойцов

За весь период боевых действий в Курской области украинские войска понесли значительные потери, составившие более 55 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что за этот период противник потерял 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортёра, 1 626 боевых бронированных машин, 1 639 автомобилей, 392 артиллерийских орудия и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства, а также 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, в Минобороны отметили, что за последние сутки потери Вооружённых сил Украины составили более 180 человек. Также были уничтожены боевая машина пехоты Bradley, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, 2 буксируемые гаубицы, миномёт, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.

За сутки группировка «Центр» ликвидировала до 650 бойцов ВСУ
За сутки группировка «Центр» ликвидировала до 650 бойцов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что за последние сутки российские войска осуществили удары по военным аэродромам, производственным объектам и складам беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах. Министерство обороны сообщило, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России атаковали энергетические объекты, поддерживающие деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также инфраструктуру военных аэродромов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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