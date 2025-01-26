Потери ВСУ с начала сражений в Курской области перевалили за 55 тысяч бойцов
За весь период боевых действий в Курской области украинские войска понесли значительные потери, составившие более 55 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что за этот период противник потерял 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортёра, 1 626 боевых бронированных машин, 1 639 автомобилей, 392 артиллерийских орудия и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства, а также 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, в Минобороны отметили, что за последние сутки потери Вооружённых сил Украины составили более 180 человек. Также были уничтожены боевая машина пехоты Bradley, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, 2 буксируемые гаубицы, миномёт, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.
Ранее Life.ru сообщал, что за последние сутки российские войска осуществили удары по военным аэродромам, производственным объектам и складам беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах. Министерство обороны сообщило, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России атаковали энергетические объекты, поддерживающие деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также инфраструктуру военных аэродромов.
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