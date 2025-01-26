Потери ВСУ с начала сражений в Курской области перевалили за 55 тысяч бойцов

За весь период боевых действий в Курской области украинские войска понесли значительные потери, составившие более 55 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что за этот период противник потерял 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортёра, 1 626 боевых бронированных машин, 1 639 автомобилей, 392 артиллерийских орудия и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства, а также 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, в Минобороны отметили, что за последние сутки потери Вооружённых сил Украины составили более 180 человек. Также были уничтожены боевая машина пехоты Bradley, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, 2 буксируемые гаубицы, миномёт, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.