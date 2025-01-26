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Регион
26 января, 12:53

За сутки группировка «Центр» ликвидировала до 650 бойцов ВСУ

За прошедшие сутки войска киевского режима потеряли до 650 солдат в результате действий Центральной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 650 военнослужащих», — добавили в министерстве.

Помимо того, российские войска уничтожили четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

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В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ украинский кинорежиссёр Станислав Притула

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, производственным цехам, складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах. Была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил России поразили объекты энергетики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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