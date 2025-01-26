За прошедшие сутки войска киевского режима потеряли до 650 солдат в результате действий Центральной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 650 военнослужащих», — добавили в министерстве.

Помимо того, российские войска уничтожили четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.