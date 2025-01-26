В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ украинский кинорежиссёр Станислав Притула
Погибший Станислав Притула. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Стас Притула
В зоне СВО погиб известный украинский кинорежиссёр и экс-руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислава Притула, который воевал на стороне ВСУ. Новость сообщила в социальных сетях его жена Лариса.
Женщина сообщила, что Притулы не стало 22 января. До этого он несколько дней не выходил на связь.
Притула родился 30 апреля 1984 года. Он учился в 149-й школе Киева, после чего поступил в Киевский национальный лингвистический университет. Он начал свою карьеру в Госкино, а затем возглавил отдел кино в компании FAMILY Production.
Ранее в зоне СВО погиб воевавший за ВСУ украинский танцовщик и хореограф Владимир Раков. Раков родился в Евпатории, учился танцам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В 2013 году стал победителем шестого сезона украинского шоу «Танцуют все!», в следующих двух сезонах был на шоу хореографом.