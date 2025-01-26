Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 11:00
5780

Грузинского наёмника ВСУ убил собственный командир

Грузинского наёмника ВСУ Гнолидзе убил собственный командир из мести

15 января был убит грузинский наёмник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Гиви «Гиги» Гнолидзе. Военного ликвидировали не бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), а собственный командир. Об этом пишут украинские СМИ.

Гиви «Гиги» Гнолидзе. Фото © Х / chilim67

Гиви «Гиги» Гнолидзе. Фото © Х / chilim67

Гнолидзе состоял в тбилисском отряде, командиром которого является Гоча Хорава. За несколько дней до смерти Гиги группа отряда ВСУ вызвала своего командира на разговор. Бойцы обвинили Хораву в преступлениях и избили его. В ответ командир ворвался в комнату с пистолетом. В перестрелке погиб грузинский наёмник Гнолидзе и был ранен ещё один солдат.

Семья погибшего обвинила Хораву в убийстве, но командир заявил, что наёмник погиб на фронте. ВСУшника покрывает высокопоставленное командование.

Наутро после своего 24-летия погибла белорусская наёмница ВСУ Зайцева
Наутро после своего 24-летия погибла белорусская наёмница ВСУ Зайцева

Ранее на Украине ликвидировали австрийского наёмника ВСУ из ультраправого движения. 30-летний Рихард С., воевавший на стороне украинской армии, погиб после атаки беспилотника. Министерство иностранных дел Австрии подтвердило информацию. Другие детали ликвидации наёмника не приводятся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar