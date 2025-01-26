Грузинского наёмника ВСУ убил собственный командир

Гнолидзе состоял в тбилисском отряде, командиром которого является Гоча Хорава. За несколько дней до смерти Гиги группа отряда ВСУ вызвала своего командира на разговор. Бойцы обвинили Хораву в преступлениях и избили его. В ответ командир ворвался в комнату с пистолетом. В перестрелке погиб грузинский наёмник Гнолидзе и был ранен ещё один солдат.