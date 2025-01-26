Грузинского наёмника ВСУ убил собственный командир
Грузинского наёмника ВСУ Гнолидзе убил собственный командир из мести
15 января был убит грузинский наёмник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Гиви «Гиги» Гнолидзе. Военного ликвидировали не бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), а собственный командир. Об этом пишут украинские СМИ.
Гиви «Гиги» Гнолидзе. Фото © Х / chilim67
Гнолидзе состоял в тбилисском отряде, командиром которого является Гоча Хорава. За несколько дней до смерти Гиги группа отряда ВСУ вызвала своего командира на разговор. Бойцы обвинили Хораву в преступлениях и избили его. В ответ командир ворвался в комнату с пистолетом. В перестрелке погиб грузинский наёмник Гнолидзе и был ранен ещё один солдат.
Семья погибшего обвинила Хораву в убийстве, но командир заявил, что наёмник погиб на фронте. ВСУшника покрывает высокопоставленное командование.
Ранее на Украине ликвидировали австрийского наёмника ВСУ из ультраправого движения. 30-летний Рихард С., воевавший на стороне украинской армии, погиб после атаки беспилотника. Министерство иностранных дел Австрии подтвердило информацию. Другие детали ликвидации наёмника не приводятся.
Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals