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9 января, 11:49

Воевавший за ВСУ танцор-чемпион Раков погиб в зоне СВО

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fest_freedance

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fest_freedance

Воевавший за ВСУ украинский танцовщик и хореограф Владимир Раков погиб в зоне СВО. Об этом сообщила его подруга и коллега Галина Пеха

6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега — Владимир Раков», — написала Пеха в соцсетях.

Раков родился в Евпатории, учился танцам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В 2013 году стал победителем шестого сезона украинского шоу «Танцуют все!», в следующих двух сезонах был на шоу хореографом. По данным украинских СМИ, служил во 2-м батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Галицкого.

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Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО погиб сын главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Также стало известно о смерти украинского фехтовальщика Храмцова.

Никита Никонов
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