Воевавший за ВСУ танцор-чемпион Раков погиб в зоне СВО

Воевавший за ВСУ украинский танцовщик и хореограф Владимир Раков погиб в зоне СВО. Об этом сообщила его подруга и коллега Галина Пеха

6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега — Владимир Раков», — написала Пеха в соцсетях.

Раков родился в Евпатории, учился танцам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В 2013 году стал победителем шестого сезона украинского шоу «Танцуют все!», в следующих двух сезонах был на шоу хореографом. По данным украинских СМИ, служил во 2-м батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Галицкого.