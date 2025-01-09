Воевавший за ВСУ танцор-чемпион Раков погиб в зоне СВО
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Воевавший за ВСУ украинский танцовщик и хореограф Владимир Раков погиб в зоне СВО. Об этом сообщила его подруга и коллега Галина Пеха
6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега — Владимир Раков», — написала Пеха в соцсетях.
Раков родился в Евпатории, учился танцам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В 2013 году стал победителем шестого сезона украинского шоу «Танцуют все!», в следующих двух сезонах был на шоу хореографом. По данным украинских СМИ, служил во 2-м батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Галицкого.
Ранее Life.ru писал, что в зоне СВО погиб сын главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Также стало известно о смерти украинского фехтовальщика Храмцова.