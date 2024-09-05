Воевавший за ВСУ чемпион Украины по фехтованию погиб в зоне СВО
Украинский фехтовальщик Храмцов погиб в результате обстрела под Красноармейском
Украинский фехтовальщик Игорь Храмцов, служивший в Нацгвардии, погиб в результате обстрела под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщает Федерация фехтования страны.
Украинский фехтовальщик Игорь Храмцов. Фото © Telegram / Политика страны
Храмцов был мастером спорта УССР, победителем и призёром чемпионатов Украины. Ему было 52 года.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Александр Пелешенко, сражавшийся за ВСУ. Он становился золотым призёром в 2016 и 2017 годах, выступая в весовой категории до 85 килограммов.
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