Воевавший за ВСУ чемпион Украины по фехтованию погиб в зоне СВО

Украинский фехтовальщик Игорь Храмцов, служивший в Нацгвардии, погиб в результате обстрела под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщает Федерация фехтования страны.

Украинский фехтовальщик Игорь Храмцов. Фото © Telegram / Политика страны

Храмцов был мастером спорта УССР, победителем и призёром чемпионатов Украины. Ему было 52 года.