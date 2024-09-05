Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 14:48

Воевавший за ВСУ чемпион Украины по фехтованию погиб в зоне СВО

Украинский фехтовальщик Храмцов погиб в результате обстрела под Красноармейском

Украинский фехтовальщик Игорь Храмцов, служивший в Нацгвардии, погиб в результате обстрела под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщает Федерация фехтования страны.

Украинский фехтовальщик Игорь Храмцов. Фото © Telegram / Политика страны

Украинский фехтовальщик Игорь Храмцов. Фото © Telegram / Политика страны

Храмцов был мастером спорта УССР, победителем и призёром чемпионатов Украины. Ему было 52 года.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике Александр Пелешенко, сражавшийся за ВСУ. Он становился золотым призёром в 2016 и 2017 годах, выступая в весовой категории до 85 килограммов.

Воевавшего за ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Головатюка ликвидировали в ДНР
Воевавшего за ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Головатюка ликвидировали в ДНР
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fotogenix

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • фехтование
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров