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31 августа, 20:50

Воевавшего за ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Головатюка ликвидировали в ДНР

Роман Головатюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кам&#x27;янець-Подільський міська рада

Роман Головатюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кам'янець-Подільський міська рада

На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, воевавший за ВСУ. Спортсмен, который к 28 годам стал заслуженным мастером спорта Украины, добровольно покинул ринг ради службы в армии. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на Каменец-Подольский городской совет.

Точная информация о месте и обстоятельствах гибели спортсмена пока отсутствует. По данным военкоров, Головатюка ликвидировали в ДНР на Красноармейском направлении.

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Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Украины Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население в Курской области, где проживают его родители. Мать Алиева заявила, что не поддерживает связь с сыном. Сам бывший игрок московского «Локомотива» ранее уже выражал желание стрелять в русских.

Кирилл Сосновских
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