Воевавшего за ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Головатюка ликвидировали в ДНР

На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, воевавший за ВСУ. Спортсмен, который к 28 годам стал заслуженным мастером спорта Украины, добровольно покинул ринг ради службы в армии. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на Каменец-Подольский городской совет.

Точная информация о месте и обстоятельствах гибели спортсмена пока отсутствует. По данным военкоров, Головатюка ликвидировали в ДНР на Красноармейском направлении.