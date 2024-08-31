Воевавшего за ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Головатюка ликвидировали в ДНР
Роман Головатюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кам'янець-Подільський міська рада
На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, воевавший за ВСУ. Спортсмен, который к 28 годам стал заслуженным мастером спорта Украины, добровольно покинул ринг ради службы в армии. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на Каменец-Подольский городской совет.
Точная информация о месте и обстоятельствах гибели спортсмена пока отсутствует. По данным военкоров, Головатюка ликвидировали в ДНР на Красноармейском направлении.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Украины Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население в Курской области, где проживают его родители. Мать Алиева заявила, что не поддерживает связь с сыном. Сам бывший игрок московского «Локомотива» ранее уже выражал желание стрелять в русских.