Погиб воевавший в ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский

Сын главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана погиб на фронте. Известно, что Антон Самборский воевал в рядах ВСУ с мая этого года. Обстоятельства его смерти не разглашаются.

Информацию о гибели сына сообщил сам украинский раввин на странице в социальной сети. Прежде он писал, что его наследник без вести пропал в зоне СВО.