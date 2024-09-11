Погиб воевавший в ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский
В зоне СВО погиб сын главного раввина Украины Моше Реувена Асмана
Сын главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана (справа) Антон Самбурский (слева). Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Chief rabbi of Ukraine
Сын главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана погиб на фронте. Известно, что Антон Самборский воевал в рядах ВСУ с мая этого года. Обстоятельства его смерти не разглашаются.
Информацию о гибели сына сообщил сам украинский раввин на странице в социальной сети. Прежде он писал, что его наследник без вести пропал в зоне СВО.
Ранее украинский фехтовальщик Игорь Храмцов, служивший в Нацгвардии, погиб в результате обстрела под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Храмцов был мастером спорта УССР, победителем и призёром чемпионатов Украины. Ему было 52 года.