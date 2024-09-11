Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 20:33

Погиб воевавший в ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский

В зоне СВО погиб сын главного раввина Украины Моше Реувена Асмана

Сын главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана (справа) Антон Самбурский (слева). Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Chief rabbi of Ukraine

Сын главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана (справа) Антон Самбурский (слева). Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Chief rabbi of Ukraine

Сын главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана погиб на фронте. Известно, что Антон Самборский воевал в рядах ВСУ с мая этого года. Обстоятельства его смерти не разглашаются.

Информацию о гибели сына сообщил сам украинский раввин на странице в социальной сети. Прежде он писал, что его наследник без вести пропал в зоне СВО.

Воевавшего за ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Головатюка ликвидировали в ДНР
Воевавшего за ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Головатюка ликвидировали в ДНР

Ранее украинский фехтовальщик Игорь Храмцов, служивший в Нацгвардии, погиб в результате обстрела под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Храмцов был мастером спорта УССР, победителем и призёром чемпионатов Украины. Ему было 52 года.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров