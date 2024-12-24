Боец ВСУ с прозвищем «Собакин» погиб в зоне СВО
Чемпион Украины по ездовому спорту на собаках Сакун погиб в зоне СВО
Денис Сакун. Обложка © Telegram / Шёпот фронта
Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации 40-летнего чемпиона Украины по ездовому спорту на собаках Дениса Сакуна, рассказал военкор Руслан Татаринов. Информацию о случившемся подтвердили украинские СМИ.
«Денис Сакун, являвшийся чемпионом Украины по поездкам на собачьих упряжках, был родом из Ирпеня. Однако по другим сведениям, Сакун изначально проживал в Луганске и переехал в Ирпень в 2018 году. Помимо спортивных достижений, он работал инженером в Воздушных силах Украины и был известен под прозвищем «Собакин», — написал Татаринов.
Как утверждают украинские источники, Сакун воевал с весны 2022 года, его смерть связана с выполнением некого боевого задания.
Ранее представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что высокопоставленные сотрудники СБУ погибли при ударе по штабу управления в Киеве. Как сообщалось, украинские силовики начали поиски возможных наводчиков.