Боец ВСУ с прозвищем «Собакин» погиб в зоне СВО

«Денис Сакун, являвшийся чемпионом Украины по поездкам на собачьих упряжках, был родом из Ирпеня. Однако по другим сведениям, Сакун изначально проживал в Луганске и переехал в Ирпень в 2018 году. Помимо спортивных достижений, он работал инженером в Воздушных силах Украины и был известен под прозвищем «Собакин», — написал Татаринов.