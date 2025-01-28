ВСУ предрекли новую потерю, которая затмит для них даже катастрофу в Великой Новосёлке

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска близки к освобождению Покровска (Красноармейск), одного из центров угольной промышленности Украины. В своём блоге на YouTube он указал, что Вооружённые силы России готовятся перекрыть все коммуникации с этим городом.

«Если Покровск падет, это полностью затмит даже ту катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новосёлке», — считает эксперт.