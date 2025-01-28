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Регион
28 января, 14:16

ВСУ предрекли новую потерю, которая затмит для них даже катастрофу в Великой Новосёлке

Аналитик Меркурис: Российские войска близки к освобождению Покровска

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска близки к освобождению Покровска (Красноармейск), одного из центров угольной промышленности Украины. В своём блоге на YouTube он указал, что Вооружённые силы России готовятся перекрыть все коммуникации с этим городом.

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«Если Покровск падет, это полностью затмит даже ту катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новосёлке», считает эксперт.

Ранее Меркурис также отмечал, что российские войска нанесли стратегическое поражение украинской армии в Донецкой области. Он подчеркнул, что Великая Новосёлка была последним бастионом украинской обороны на юго-западе Донбасса, и ее освобождение открывает российским силам путь к Днепру.

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Великая Новосёлка была полностью освобождена 26 января в результате наступления частей 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты из группировки войск «Восток». Российские военнослужащие установили флаг России в центре населённого пункта. Многие украинские солдаты выбрали путь капитуляции и сдались в плен.

Марина Фещенко
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