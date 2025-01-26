Российский триколор поднят во всех районах освобождённой Великой Новосёлки

Российские войска подняли триколор над всеми районами освобождённой Великой Новосёлки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВС РФ установили флаги во всех районах Великой Новосёлки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги РФ и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта», — указано в сообщении.