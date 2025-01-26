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26 января, 16:59

Российский триколор поднят во всех районах освобождённой Великой Новосёлки

МО опубликовало видео водружения флага РФ во всех районах Великой Новосёлки

Российский триколор в Великой Новосёлке в ДНР. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский триколор в Великой Новосёлке в ДНР. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска подняли триколор над всеми районами освобождённой Великой Новосёлки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВС РФ установили флаги во всех районах Великой Новосёлки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги РФ и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта», — указано в сообщении.

Напомним, ранее Армия России освободила Великую Новосёлку в ДНР. До этого бойцы группировки «Восток» ВС РФ установили российский триколор в центре населённого пункта. Флаг водрузили на отбитом у противника здании. Великая Новосёлка, к слову, долгое время являлась рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ.

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Дарья Нарыкова
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