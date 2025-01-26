Российские войска зашли в Дачное в ДНР, где находится крупный опорник ВСУ

Российские военные зашли в посёлок Дачное в Донецкой Народной Республике (ДНР) с двух направлений. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска вошли в северную часть Дачного и наступают в восточной части к центру села», — приводит РИА «Новости» его слова.

Рогов уточнил, что в этом населённом пункте находится крупный опорный пункт ВСУ. Именно там, по его словам, украинские войска пытались в спешке выстроить новую линию обороны после освобождения ВС РФ Курахова.