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Регион
26 января, 14:49

Российские войска зашли в Дачное в ДНР, где находится крупный опорник ВСУ

Рогов: Российские военные зашли в Дачное в ДНР и движутся к центру посёлка

Российские военные зашли в посёлок Дачное в Донецкой Народной Республике (ДНР) с двух направлений. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска вошли в северную часть Дачного и наступают в восточной части к центру села», — приводит РИА «Новости» его слова.

Рогов уточнил, что в этом населённом пункте находится крупный опорный пункт ВСУ. Именно там, по его словам, украинские войска пытались в спешке выстроить новую линию обороны после освобождения ВС РФ Курахова.

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А ранее Life.ru рассказывал, что Армия России стоит почти на границе Днепропетровской области. Группировки ВС РФ идут в Константинопольском направлении, затягивая ВСУ в котёл. Тем временем украинские подразделения пытаются держаться за посёлок Дачное на юге Курахова.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
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