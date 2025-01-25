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Регион
25 января, 06:24

Российские войска стоят почти на границе Днепропетровской области

Комроты Фарик: До границ Днепропетровской области осталось пять километров

Российские войска активно продвигаются в зоне СВО и уже находятся в пяти километрах от Днепропетровской области. Об этом доложил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик в беседе с РИА «Новости».

«Противник ещё пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — сказал военный.

Фарик добавил, что передовые группировки ВС РФ идут в Константинопольском направлении, затягивая ВСУ в котёл. Сообщается, что противник пытается держаться за посёлок Дачное на юге Курахова.

Под Курахово был ликвидирован медийный солдат ВСУ с позывным Гебельс
Под Курахово был ликвидирован медийный солдат ВСУ с позывным Гебельс

Недавно российский военнослужащий с позывным Босяк смог уговорить 13 украинских военнослужащих сдаться в Курахово. К сожалению, уже на следующий день герой скончался. Он попал под обстрел во время вывода пленных. Во время зачистки домов в Курахово ВС РФ впечатлили украинских солдат высоким уровнем подготовки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Николай Рюмин
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