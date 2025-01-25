Российские войска активно продвигаются в зоне СВО и уже находятся в пяти километрах от Днепропетровской области. Об этом доложил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик в беседе с РИА «Новости».

«Противник ещё пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять», — сказал военный.

Фарик добавил, что передовые группировки ВС РФ идут в Константинопольском направлении, затягивая ВСУ в котёл. Сообщается, что противник пытается держаться за посёлок Дачное на юге Курахова.