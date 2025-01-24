«Мы вас и не заметили»: Солдат ВСУ впечатлила работа российских штурмовиков в Курахове

«Мы, когда их взяли в плен уже, спрашиваем у них: «Ну а что, ребят, ну а что вы вообще так вот? Как сдались? Решили? Ну вы, говорит, зашли, как спецназ, как умелые ребята, мы на вас посмотрели, говорит, как вы работаете, как вы заскочили вообще, что мы вас и не заметили, и как вы стреляете», — процитировал Нифер пленного бойца.