«Мы вас и не заметили»: Солдат ВСУ впечатлила работа российских штурмовиков в Курахове
Пленные ВСУ остались под впечатлением от штурма ВС РФ в Курахове
Российские штурмовики в ходе зачистки многоэтажных домов в Курахове показали высокий профессионализм и принудили отряды ВСУ сдаться. Об этом рассказал командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным Нифер в беседе с РИА «Новости».
«Мы, когда их взяли в плен уже, спрашиваем у них: «Ну а что, ребят, ну а что вы вообще так вот? Как сдались? Решили? Ну вы, говорит, зашли, как спецназ, как умелые ребята, мы на вас посмотрели, говорит, как вы работаете, как вы заскочили вообще, что мы вас и не заметили, и как вы стреляете», — процитировал Нифер пленного бойца.
Российский боец рассказал, что солдаты ВСУ боялись, что их всё равно возьмут штурмом после объявления о сдаче. Сообщается, что украинцы вели беспорядочный огонь без прицеливания. А ВС РФ вошли профессионально, ведя точную стрельбу и продвигаясь вглубь. Подразделение киевского режима ожидало поддержки от своих, но и им дали отпор штурмовики.
Недавно российский военнослужащий с позывным Босяк смог уговорить 13 украинских военнослужащих сдаться в Курахово. К сожалению, уже на следующий день герой скончался. Он попал под обстрел во время вывода пленных.
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