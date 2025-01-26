Бойцы группировки войск «Восток» освободили Великую Новосёлку в ДНР
Российские бойцы группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции освободили посёлок Великая Новосёлка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Великая Новосёлка», — говорится в сообщении ведомства.
Недавно Минобороны России показало, как бойцы группировки «Восток» установили российский триколор в центре Великой Новосёлки в ДНР. Флаг водрузили на отбитом у противника здании. До этого ВС РФ выдвинули ультиматум ВСУ, находящимся в посёлке. От украинских бойцов потребовали сложить оружие и сдаться. Великая Новосёлка, напомним, долгое время являлась рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин