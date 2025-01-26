Бойцы группировки войск «Восток» освободили Великую Новосёлку в ДНР

Российские бойцы группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции освободили посёлок Великая Новосёлка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Недавно Минобороны России показало, как бойцы группировки «Восток» установили российский триколор в центре Великой Новосёлки в ДНР. Флаг водрузили на отбитом у противника здании. До этого ВС РФ выдвинули ультиматум ВСУ, находящимся в посёлке. От украинских бойцов потребовали сложить оружие и сдаться. Великая Новосёлка, напомним, долгое время являлась рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ.