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Регион
26 января, 14:05

Бойцы группировки войск «Восток» освободили Великую Новосёлку в ДНР

Российские бойцы группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции освободили посёлок Великая Новосёлка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Великая Новосёлка», — говорится в сообщении ведомства.

Недавно Минобороны России показало, как бойцы группировки «Восток» установили российский триколор в центре Великой Новосёлки в ДНР. Флаг водрузили на отбитом у противника здании. До этого ВС РФ выдвинули ультиматум ВСУ, находящимся в посёлке. От украинских бойцов потребовали сложить оружие и сдаться. Великая Новосёлка, напомним, долгое время являлась рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ.

Ещё один населённый пункт освобождён в ДНР за последние сутки
Ещё один населённый пункт освобождён в ДНР за последние сутки
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Демьянова
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