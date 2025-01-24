Российские военные подняли триколор в Великой Новосёлке
Минобороны показало, как бойцы ВС РФ установили триколор в Великой Новосёлке
Минобороны России показало, как бойцы группировки «Восток» установили российский триколор в центре посёлка Великая Новосёлка в ДНР. Флаг водрузили на отбитом у Вооружённых сил Украины (ВСУ) здании. В ведомстве поделились уникальными кадрами.
Бойцы ВС РФ установили российский флаг в Великой Новосёлке. Видео © Telegram / Минобороны России
«Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населённый пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению», — пояснили в пресс-службе Минобороны.
В Великой Новосёлке сейчас продолжается зачистка зданий, подвалов и опорных пунктов противника. Артиллерия и FPV-дроны, как отметили в ведомстве, обеспечивают огневую поддержку наших штурмовиков.
Ранее Армия России выдвинула ультиматум ВСУ, находящимся в Великой Новосёлке. От украинских бойцов потребовали сложить оружие и сдаться. Украинский офицер, который уже находится в плену у российских военнослужащих, выступил с призывом к попавшим в окружение побратимам. «Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть?» — посоветовал он окружённым ВСУшникам.
Telegram / Минобороны России