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Регион
24 января, 17:15

Российские военные подняли триколор в Великой Новосёлке

Минобороны показало, как бойцы ВС РФ установили триколор в Великой Новосёлке

Минобороны России показало, как бойцы группировки «Восток» установили российский триколор в центре посёлка Великая Новосёлка в ДНР. Флаг водрузили на отбитом у Вооружённых сил Украины (ВСУ) здании. В ведомстве поделились уникальными кадрами.

Бойцы ВС РФ установили российский флаг в Великой Новосёлке. Видео © Telegram / Минобороны России

«Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населённый пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению», — пояснили в пресс-службе Минобороны.

В Великой Новосёлке сейчас продолжается зачистка зданий, подвалов и опорных пунктов противника. Артиллерия и FPV-дроны, как отметили в ведомстве, обеспечивают огневую поддержку наших штурмовиков.

Ранее Армия России выдвинула ультиматум ВСУ, находящимся в Великой Новосёлке. От украинских бойцов потребовали сложить оружие и сдаться. Украинский офицер, который уже находится в плену у российских военнослужащих, выступил с призывом к попавшим в окружение побратимам. «Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть?» — посоветовал он окружённым ВСУшникам.

«Агония продлится недолго»: Военные эксперты оценили обстановку в Великой Новосёлке, где ВСУ попали в ловушку
«Агония продлится недолго»: Военные эксперты оценили обстановку в Великой Новосёлке, где ВСУ попали в ловушку
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Telegram / Минобороны России

Полина Никифорова
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