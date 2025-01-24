Российские военные подняли триколор в Великой Новосёлке

Минобороны России показало, как бойцы группировки «Восток» установили российский триколор в центре посёлка Великая Новосёлка в ДНР. Флаг водрузили на отбитом у Вооружённых сил Украины (ВСУ) здании. В ведомстве поделились уникальными кадрами.

Бойцы ВС РФ установили российский флаг в Великой Новосёлке. Видео © Telegram / Минобороны России

«Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населённый пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению», — пояснили в пресс-службе Минобороны.