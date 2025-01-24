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Регион
24 января, 10:36

«Ради кого вы должны умереть?»: Украинский офицер выступил с призывом к попавшим в окружение бойцам ВСУ

Пленный офицер Погибенко призвал бойцов ВСУ сдаваться в Великой Новосёлке

Старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслав Погибенко, находясь в плену, обратился к бойцам 110-й бригады украинской армии, которые оказались в окружении в районе Великой Новосёлки в ДНР. Так, он призвал их немедленно сдаться, подчеркнув важность сохранения жизней и избежания неоправданных жертв. Видеообращение Погибенко было опубликовано в телеграм-канале «Военкоры Русской весны».

«Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть в Великой Новосёлке? <...> Бойцы, находящиеся в окружении в любой точке линии фронта, рекомендую вам сохранить свои жизни», — заявил пленный.

Погибенко также отметил, что киевские власти не проявляют интереса к судьбе бойцов окруженной 110-й бригады. Он подчеркнул, что в условиях нынешней ситуации на Украине действуют команды территориальных центров комплектации (ТЦК), которые насильно «ловят» новых рекрутов для ВСУ.

Напомним, ранее ВС РФ выдвинули ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новосёлке в ДНР. Так, российские военные потребовали сложить оружие и сдаться в плен. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, военным ВСУ было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки.

«Больше не выйдут»: Оборона ВСУ в Великой Новосёлке в ДНР «разрезана» пополам
«Больше не выйдут»: Оборона ВСУ в Великой Новосёлке в ДНР «разрезана» пополам
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Наталья Демьянова
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