Старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслав Погибенко, находясь в плену, обратился к бойцам 110-й бригады украинской армии, которые оказались в окружении в районе Великой Новосёлки в ДНР. Так, он призвал их немедленно сдаться, подчеркнув важность сохранения жизней и избежания неоправданных жертв. Видеообращение Погибенко было опубликовано в телеграм-канале «Военкоры Русской весны».

«Задайте себе вопрос: ради кого или ради чего вы должны умереть в Великой Новосёлке? <...> Бойцы, находящиеся в окружении в любой точке линии фронта, рекомендую вам сохранить свои жизни», — заявил пленный.

Погибенко также отметил, что киевские власти не проявляют интереса к судьбе бойцов окруженной 110-й бригады. Он подчеркнул, что в условиях нынешней ситуации на Украине действуют команды территориальных центров комплектации (ТЦК), которые насильно «ловят» новых рекрутов для ВСУ.